NYSBHOF anuncia su generación 2024 Por Boxing Bob Newman El Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF) ha anunciado su generación de 16 miembros de 2024. La 12.ª cena anual de inducción del NYSBHOF será el domingo por la tarde (12:30 a 5:30 p. m., hora del Este) el 15 de septiembre de 2024, en Russo’s en la bahía de Howard Beach, Nueva York. Los boletos tienen un precio de $175 por persona e incluyen un brunch completo y una hora de cóctel al ingresar, a partir de las 12:30 pm ET, así como una cena de 7 platos (costillas, pescado o aves) y barra libre durante todo el evento. Los boletos se pueden comprar comunicándose con el presidente de NYSBHOF, Jack Hirsch, al (516) 790-7592 o [email protected] . Hay anuncios disponibles para el programa NYSBHOF, que van desde $500 a $110. Los miembros en las siguientes categorías son los siguientes: Boxeadores vivos: Joan Guzmán: ex campeón de peso súper gallo y súper pluma de la OMB, originario de la República Dominicana pero residente de Queens y el Bronx durante toda su carrera.

Tyrone “The Harlem Butcher” Jackson: contundente campeón de los Guantes de Oro y principal contendiente del peso ligero junior

Rocky Fratto: ex campeón de peso súper welter de la NABF, retador al título de la AMB y campeón de todo el ejército y entre servicios de Geneva, Nueva York.

Johnny Davis- Hempstead, Long Island, un perenne contendiente de peso semipesado y retador al título de la AMB Boxeadores póstumos: Alfonso “Panamá Al” Brown: campeón de peso gallo desde hace mucho tiempo, que pasó la mayor parte de su carrera peleando en Harlem.

Johnny Colan: ex contendiente de peso mediano y semipesado

Peter Scalzo- Ex campeón de peso pluma

Phil Terranova- Ex campeón de peso pluma No participantes vivos: Bruce Beck: presentador de deportes populares

Billy Calogero- Escritor, historiador y presentador de radio y televisión,

Sparkle Lee: árbitro que hace historia

“Elegante” Eddie Post: ex boxeador aficionado y propietario de ropa de ring Spartan, No participantes póstumos: Leo P. Flynn: prolífico gerente del Bronx, que dirigió hasta 50 boxeadores a la vez.

George Kanter: director de boxeo y representante estadounidense de muchos promotores europeos.

Bill Mazer: personalidad popular de radio y televisión.

Bob Waters: periodista desde hace mucho tiempo y ex presidente de BWAA

Los miembros del Comité de Nominaciones de NYSBHOF seleccionaron a los miembros de 2024. Todos los boxeadores debían estar inactivos durante al menos tres años para ser elegibles para la incorporación al NYSBHOF, y todos los incorporados debían haber residido en el estado de Nueva York durante una parte importante de sus carreras boxísticas o durante el mejor momento de sus respectivas carreras.

