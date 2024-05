Las probabilidades entre Fury y Usyk se reducen El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, contra el campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk, se ha convertido en una pelea selectiva en su enfrentamiento por el título indiscutible de peso pesado este sábado en PPV desde el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. El “Rey Gitano” y Usyk tienen actualmente -110. Fury abrió como favorito -135. En otra gran pelea el sábado, el campeón de tres divisiones Emanuel Navarrete es favorito 6:1 para derrotar a Denis Berinchyk y reclamar el título vacante de peso ligero de la OMB en ESPN desde el Pechanga Arena en San Diego, California NYSBHOF anuncia su generación 2024 Ex campeon pesado AMB, Lucas Browne se despide del boxeo Like this: Like Loading...

