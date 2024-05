Torrez Jr. y Vargas Jr permanecen invictos Por Miguel Maravilla en ringside El medallista de plata olímpico de peso pesado 2020, Richard Torrez Jr. (10-0, 10 KOs) de Tulare, California, continuó su racha de KO al detener al previamente invicto Brandon Moore (14-1, 8 KOs) el sábado por la noche en el Pechanga Arena en San Diego. , California. Torres salió atacando las vallas mientras Moore se aseguraba y lo mantenía cerca. Moore empujó a Torres para comenzar la segunda ronda y el árbitro Thomas Taylor emitió una advertencia. Más adelante en la ronda, Torres atrapó a Moore con un derechazo, pero Moore permaneció en el bolsillo y se produjo una breve pelea. La pelea continuó en el tercero cuando Torrez y Moore se enfrentaron con Torres respaldando a Moore y atrapándolo sólidamente al final del asalto. Moore comenzó a retroceder cuando Torrez acortó la distancia y lo atrapó con sólidos tiros rectos. Torrez envió a Moore a la lona para comenzar el quinto. Moore parecía estar fuera pero continuó. La ofensiva continuó desde Torres y atacó y remató a Moore obligando al árbitro Thomas Taylor a detener la pelea al 1:39 del quinto. El hijo del ex campeón mundial Fernando Vargas, el peso welter junior Emiliano Vargas (10-0, 8 KOs) de Las Vegas anotó venció con un nocaut en el sexto asalto sobre Ángel Varela (10-3, 7 KOs) de Sonora, México. Vargas estuvo fuerte desde el campanazo inicial atacando a Varela gran parte de la pelea. Vargas lo remató en el sexto y último asalto cuando el árbitro Ray Corona intervino para detener la pelea. El tiempo de la parada 1:01 Norman KOs Santillán por el título interino OMB Usyk vence a Fury y es el histórico campeon indiscutible pesado de los últimos 25 años Like this: Like Loading...

