Norman KOs Santillán por el título interino OMB Por Miguel Maravilla en ringside El invicto peso welter #10 de la OMB Brian Norman Jr. (26-0, 20 KOs) anotó un espectacular nocaut en el décimo asalto sobre el previamente invicto clasificado #1 de la OMB Giovani Santillán (32-1, 17 KOs) para reclamar el título mundial interino vacante de la OMB el El sábado por la noche en el Pechanga Arena de San Diego, California. Norman destrozó gravemente a Santillán y luego lo derribó dos veces en el décimo asalto para terminar. El tiempo era 1:33.

