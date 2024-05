Norman vence Santillán por el título interino OMB Por Miguel Maravilla en ringside El invicto peso welter #10 de la OMB Brian Norman Jr. (26-0, 20 KOs) ganó mediante un espectacular nocaut en el décimo asalto sobre el previamente invicto clasificado #1 de la OMB Giovani Santillán (32-1, 17 KOs) para reclamar el título mundial interino vacante de la OMB el sábado por la noche en el Pechanga Arena de San Diego, California. Norman destrozó gravemente a Santillán y luego lo derribó dos veces en el décimo asalto para terminar. Norman Jr de Atlanta, en territorio hostil contra el héroe local Santillán, salió boxeando, trabajando el jab y usando la velocidad de su mano en el primer asalto, mientras Santillán pacientemente se agachaba y acechaba buscando abrirse camino hacia adentro. En el segundo asalto, Norman continuó llevándoselo a Santillán soltando sus manos y conectando mientras Santillán seguía abriéndose camino y estaba en el lado receptor de los golpes de Norman mientras el peleador local comenzaba a desarrollar algo de enrojecimiento en la cara. Santillán sufrió un corte en su ojo izquierdo en el tercer asalto que goteó sangre, pero eso no impidió que Santillán llegara cuando Norman aseguró y limitó la salida de Santillán. La lucha interna continuó en el cuarto cuando Santillán siguió presionando y Norman se mezcló para mantenerse firme. Manteniendo su aplomo, Santillán siguió boxeando en el quinto, pero Norman no se lo puso fácil mientras seguía ocupado. A mitad del sexto, Santillán tenía a Norman inmovilizado contra las cuerdas y trabajó adentro para mantenerse ocupado y limitar el alcance de Norman mientras los fanáticos locales estaban de pie animando a Santillán. Estuvo muy igualado a mitad del séptimo. Santillán siguió presionando pero Norman no se contuvo, poco después Norman sufría un corte en el ojo izquierdo. Trabajando adentro en el octavo, Santillán y Norman continuaron repartiéndose mientras Norman atrapó a Santillán y detuvo su impulso. El peleador local quedó ensangrentado en el noveno ya que el impulso estaba a favor de Norman, atacando a Santillán con golpes sólidos y presionando la pelea. Norman envió a Santillán a la lona en el décimo. Santillán continuó, pero Norman lo derribó explosivamente y el árbitro Ray Corona inmediatamente lo detuvo al 1:33 del décimo. Berinchyk vence a Navarrete por el título de las 135 libras de la OMB Norman KOs Santillán por el título interino OMB Like this: Like Loading...

