Berinchyk vence a Navarrete por el título de las 135 libras de la OMB Por Miguel Maravilla en ringside El invicto ucraniano Denys Berinchyk (19-0, 9 KOs) reclamó el título vacante de peso ligero de la OMB con una decisión dividida en doce asaltos sobre el campeón mundial mexicano de tres divisiones Emanuel “Vaquero” Navarrete (38-2-1, 31 KOs) el sábado por la noche en Pechanga. Arena San Diego, California. Fue un asunto descuidado e incómodo en el que Berinchyk ganó 116-112, 115-113 en dos tarjetas. Navarrete estaba arriba 116-112 en la tercera tarjeta. Las cosas estuvieron un poco ocupadas en la primera ronda cuando Navarrete presionó y Berinchyk comenzó a acechar. Navarrete conectó con una dura derecha al comienzo del segundo asalto mientras perseguía a Berinchyk y en los últimos segundos del asalto los dos peleadores intercambiaron para cerrar. Berichyk no se contuvo en el tercero mientras Navarrete seguía lanzando golpes en bucle mientras el ucraniano se retiraba detrás del jab. El zurdo Berinchyk boxeó y trabajó el jab para comenzar el cuarto y de repente Navarrete explotó con su ataque moviéndose salvajemente. Atacando el cuerpo para comenzar el quinto, Navarrete atacó a Berinchyk y pareció aterrizar bajo, el ucraniano siguió boxeando utilizando el jab mientras Navarrete seguía avanzando. Navarrete conectó golpes mucho más limpios, pero Berinchyk se mantuvo ocupado y se lo puso difícil a Navarrete ya que estaba encima de él. Fue Navarrete quien presionó la pelea y se mantuvo ocupado, pero eso no impidió que Berinchyk se mantuviera firme con el campeón mundial de tres divisiones cuando la pelea estaba cerca de la mitad del camino. En el noveno, Navarrete siguió acechando mientras Berinchyk seguía luchando. En el décimo, las cosas se pusieron un poco difíciles a medida que continuaba la pelea, el árbitro Jack Reiss le dio a Berinchyk una advertencia por aguantar, la multitud cantó México ya que era una multitud pro-Navarrete, el mexicano siguió atacando pero Berinchyk no retrocedió y seguia moviendose. Las rondas del campeonato vieron a Berinchyk resbalar y caer al comienzo del undécimo mientras Navarrete seguía presionando la acción, Berinchyk una vez más sujetó a Navarrete por la cabeza mientras parecía que Jack Reiss emitía su advertencia final. En el duodécimo y último round, Navarrete y Berinchyk se mantuvieron ocupados y pelearon hasta la campana final. Después de doce asaltos, los jueces anotaron la pelea 116-112 para Navarrete, 116-112 para Berinchyk y 115-113 para Berinchyk. Con la victoria, Berinchyk de Deny se convierte en el nuevo campeón de peso ligero de la OMB la misma noche que su compatriota Oleksandr Usyk captura el título indiscutible de peso pesado. * * * Navarrete, quien buscaba convertirse en el sexto peleador nacido en México en ganar títulos mundiales en cuatro categorías de peso, dijo que no está seguro si permanecerá en el peso ligero o volverá al peso ligero junior, donde todavía es campeón. Norman vence Santillán por el título interino OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.