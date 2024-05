López-Claggett el 29 de junio en Miami El campeón de peso welter junior de la OMB, Teófimo López (20-1, 13 KOs) defenderá su título mundial contra Steve “The Dragon” Claggett (38-7-2, 26 KOs) el sábado 29 de junio en el estadio James L. Knight Center en el centro de Miami, Florida. En la pelea coestelar de peso pluma a 10 asaltos, el ex campeón mundial de la OMB y dos veces medallista de oro olímpico Robeisy Ramírez (13-2, 8 KOs) regresa contra Brandon León Benítez (21-2, 9 KOs). El primer partido televisado a seis asaltos ve al prospecto de peso mediano Nico Ali Walsh (10-1, 5 KOs) intentar vengar su única derrota profesional en una revancha contra Sona Akale (9-1, 4 KOs). Teófimo-Claggett, Ramírez-Benítez y Ali Walsh-Akale II se transmitirán en vivo por ESPN. Promotor Bob Arum: “Teófimo López está entre los peleadores más electrizantes del deporte y sé que está motivado para dar un espectáculo contra un retador muy duro como Steve Claggett. Robeisy Ramírez quiere convertirse en dos veces campeón mundial y el camino de regreso comienza en su ciudad natal de adopción. Nico Ali Walsh ha estado pidiendo la revancha con Akale desde el momento en que los jueces tomaron la decisión después de su primera pelea, y ahora tiene la oportunidad de vengarse”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una pelea que ya está entre las mejores Berinchyk vence a Navarrete por el título de las 135 libras de la OMB Like this: Like Loading...

