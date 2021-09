Usyk quiere la revancha en Ucrania El recién coronado campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk, habló con los periodistas después de destronar a Anthony Joshua el sábado por la noche en Londres. [¿Esto supera a todos los demás en su carrera?] Ninguna victoria en los profesionales puede estar por encima del oro olímpico. [¿Fue esta su pelea más difícil?] En este punto, fue la pelea más grande de mi carrera, pero no fue la más difícil. [¿Lo que era?] No puedo decir Lo más probable es que esté por delante de nosotros. [¿Alguna vez intentó noquear a Joshua?] Lo intenté varias veces. Puse mi velocidad en eso. Le di un par de puñetazos, pero luego estaba perdiendo el ritmo. Mi esquina decía ‘oye, estás tratando de derribarlo’. Tienes que hacer tu trabajo. Tienes que lanzar tu jab porque si te concentras en noquearlo, perderás el ritmo ‘. [¿Joshua hará cumplir la cláusula de revancha?] Es un verdadero guerrero. Es un luchador. Mejorará sus habilidades. Realmente no puedo decir si lo hará o no, pero creo que probablemente lo hará. [¿Con quién quiere pelear?] Me gustan los desafíos, pero como tenemos la cláusula de revancha en nuestro contrato, Anthony Joshua es nuestro próximo oponente… Me encantaría tener la revancha en el Estadio Olimpiski de Kiev. Usyk vence a Joshua por decisión unánime en Londres

