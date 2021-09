Usyk vence a Joshua por decisión unánime en Londres El ex rey indiscutible del peso crucero Oleksandr Usyk (19-0, 13 KOs) se apoderó de las coronas de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB del campeón Anthony Joshua (24-2, 22 nocauts) en una exhibición muy impresionante de boxeo y peleas durante doce asaltos el sábado por la noche en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El Usyk más rápido se quedó justo en los alrededores de Joshua desde la campana de apertura. Sorprendió al campeón en la tercera ronda. Joshua comenzó a conectar más fuerte en la cuarta ronda. AJ se recuperó en las rondas cinco y seis. Usyk tuvo una gran ronda de siete. Joshua recuperó el impulso en la octava ronda. La novena ronda estuvo cerca. Usyk se cortó sobre el ojo izquierdo en la décima ronda y el ojo derecho de Joshua estaba casi cerrado. Gran ronda final para Usyk. Las puntuaciones fueron 117-112, 116-112, 115-113, todas para Usyk. Hay una cláusula de revancha, por lo que Usyk-Joshua 2 está en el horizonte si Joshua lo quiere. Usyk quiere la revancha en Ucrania ¨Maravilla¨ Martínez gana en su tercera pelea de retorno

