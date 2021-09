Joshua: Pronto lo haremos todo de nuevo. El ex campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Anthony Joshua, se mostró optimista cuando habló con los periodistas después de perder sus títulos laborales ante Oleksandr Usyk el sábado por la noche en Londres. “Bien hecho al ganador. Volveremos otra vez. Vuelve a entrenar. Grandes doce rondas, gran experiencia en el ring, y luego progresamos a partir de este punto una vez más, así que lo volveremos a hacer pronto. “No pude ver en el noveno asalto. Realmente no pude ver nada. Pero fue una buena experiencia porque en la adversidad solo tienes que aprender a controlarte. Manténgase al tanto de las cosas. “Cuando no pude ver nada, es la primera vez que sucede en una pelea. Estaba pensando ‘está bien, genial … esta es la primera vez que mis ojos se cierran en una pelea. No puedo ver nada y estoy mirando por un ojo ‘. Pero fue mejorando a medida que avanzaban las rondas. “Volveremos al 100 (por ciento). Estoy listo para volver a entrenar. Debido a las doce rondas, mis pulmones y todo, fue una buena ronda de doce, así que estaré en un buen lugar cuando vuelva a entrenar para continuar donde lo dejamos. “Tiene buen ritmo pero todavía recibe golpes, ¿sabes? Lo golpean mucho y en la revancha, aprenderemos cómo golpearlo más y ser más conmovidores con nuestra selección de golpes. “Nunca tiendo a mirar al oponente. Solo tiendo a mirarme a mí mismo y darme cuenta de dónde me equivoqué. Así que no se trata tanto de lo que hizo, sino de las oportunidades que le di. Así que no es tanto él, solo voy a volver y mirarme a mí mismo y corregir mis errores. “El camino hacia lo indiscutible y todo eso es bueno. Como dije, pelearé contra Tyson Fury, Wilder lo que sea, sin los cinturones. Los cinturones son divertidos, es genial, es un legado, pero con o sin los cinturones pelearé con quien sea. El camino a indiscutible es un buen título para perseguir, pero ¿lo seguirías viendo sin los cinturones? “ Lopez-Kambosos será el 16 de octubre en el Barclays Center NY Usyk quiere la revancha en Ucrania

