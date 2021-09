Lopez-Kambosos será el 16 de octubre en el Barclays Center NY Es oficial. El choque PPV entre el campeón indiscutido de peso ligero Teofimo López (16-0, 12 KOs) y el retador obligatorio George Kambosos Jr (19-0, 10 KOs) se retrasó otros 12 días hasta el 16 de octubre y el evento se trasladará a través de la ciudad desde el Hulu Theatre en el Madison Square Garden en Manhattan hasta el Barclays Center en Brooklyn. También parece que la cartelera de López-Kambosos ya está lista. En la pelea co-estelar, los súper ligeros Petros Ananyan (15-2-2, 7 KOs) y Daniel González (20-2-1, 7 KOs) se enfrentarán en diez asaltos. Y en un par de peleas de ocho asaltos, el invicto peso súper welter José Román (11-0, 5 KOs) se enfrenta al invicto César Francis (8-0, 6 Kos), y abriendo la transmisión del PPV, los súper livianos Will Madera (16-1) -3, 9 KOs) ante Jamshidbek Najmitdinov (17-1, 14 KOs). El PPV de Lopez-Kambosos de $ 49.99 llegará siete días después del PPV de Fury-Wilder 3 y se enfrentará cara a cara con una transmisión de DAZN con Mikey García contra Sandor Martin. Chris Eubank Jr vs Anatoli Muratov el 2 de octubre en Londres Joshua: Pronto lo haremos todo de nuevo.

