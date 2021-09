Chris Eubank Jr vs Anatoli Muratov el 2 de octubre en Londres WBA # 7 Anatoli Muratov (24-2-1, 17 KOs) reemplaza a Sven Elbir como oponente de Chris Eubank Jr (30-2, 22 KOs) el 2 de octubre en el SSE Arena en Londres después de que Elbir dio positivo por Covid-19 . Kazahk, con sede en Alemania, estaba en espera preparándose para su propia pelea el 9 de octubre cuando recibió la llamada para intervenir. Sky Sports televisará. Chris Eubank Jr: “El oponente ha cambiado pero mi objetivo sigue siendo el mismo. ¡El 2 de octubre es mi noche y nada se interpondrá en mi camino! ” Anatoli Muratov: “En cualquier momento y en cualquier lugar, estoy listo para pelear con cualquiera. Espero una pelea emocionante y una gran noche de boxeo en Londres. Vengo a ganar y lo daré todo ”. Munguia-Rosado el 13 de noviembre por DAZN Lopez-Kambosos será el 16 de octubre en el Barclays Center NY

