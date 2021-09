Munguia-Rosado el 13 de noviembre por DAZN Es oficial. Golden Boy ha confirmado que el peso mediano Jaime Munguía (37-0, 30 KOs) pondrá su récord invicto y el título Intercontinental de la OMB en juego contra el “Rey” Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KOs) el 13 de noviembre será un combate de doce asaltos en un lugar que será nombrado y transmitido por DAZN. Rosado acaba de derrotar a uno de los mejores prospectos de Golden Boy, Bektemir “Bully” Melikuziev, en junio y posiblemente sea el mejor oponente al que se ha enfrentado Munguia hasta la fecha. Esta debería ser una buena pelea. Jaime Munguia: “Rosado es un boxeador peligroso con mucha experiencia. Es un rival formidable que tenemos que preparar para ser más fuertes e inteligentes en el ring. Ha tenido la oportunidad de pelear con grandes luchadores, los mejores en la división de peso mediano. Voy a dar esta pelea al 100% y como siempre, daré una gran pelea para los fanáticos el 13 de noviembre “. Gabriel Rosado: “Estoy emocionado con esta pelea. Es una pelea muy solicitada. Respeto a Munguia como boxeador y daré lo mejor de mí y estoy seguro de que saldré victorioso. Creo que mi última pelea terminará siendo ‘Nocaut del año’ y planeo hacer esta próxima pelea ‘La pelea del año’ “. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La división superior del box se reajusta Chris Eubank Jr vs Anatoli Muratov el 2 de octubre en Londres

