Usyk: puedo ser mucho mejor El campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk, está de regreso en Ucrania. Se confirmó en una conferencia de prensa que el equipo Joshua ejercerá la cláusula de revancha y que el partido de regreso podría ocurrir alrededor de febrero del próximo año. El campeón dijo: “No viste al mejor Usyk. Puedo ser mucho mejor “. En cuanto a unificar los títulos, Usyk declaró: “No quiero esperar 2-3 años por el cinturón del CMB. Eso es mucho. Pero solo se puede hablar de unificar los cinturones después de que Tyson Fury boxea con Wilder y ellos determinen al campeón, y luego de nuestra revancha con Anthony. “Como ucraniano, también quiero golpear a Tyson Fury en la cara”. Usyk espera recibir todos sus cinturones nuevos dentro de unas tres semanas. Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, le regaló a Usyk uno de sus cinturones WBC de repuesto. La pareja entonces hizo FaceTime al presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. Zepeda-Vargas será el combate principal el 30 de octubre en el MSG Resultados de la subasta de Dalakian-Concepción en la AMB

