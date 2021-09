Zepeda-Vargas será el combate principal el 30 de octubre en el MSG Con el evento principal originalmente programado Joe Smith fuera con COVID, el superligero # 2 del CMB, José “Chon” Zepeda (34-2, 21 KOs) se enfrentará a Josue “The Prodigy” Vargas (19-1, 9 KOs) en el evento principal de diez asaltos el 30 de octubre en el Teatro Hulu del Madison Square Garden por ESPN + transmitirá todo el evento. Zepeda participó en la Pelea del Año 2020, noqueando a Ivan Baranchyk en el quinto asalto de una pelea que contó con ocho caídas en total. Regresó en mayo en la cartelera de Josh Taylor-Ramirez y lució bien al superar a “Hammerin” Hank Lundy. La co-estelar es una pelea de diez asaltos de peso gallo entre el invicto artista del nocaut puertorriqueño Carlos “Purin” Caraballo (14-0, 14 KOs) y el ex retador al título mundial Jonas Sultan (17-5, 11 KOs). La acción de la cartelera incluye al ex campeón mundial Jonathan Guzman que regresa en una pelea de peso pluma junior de ocho asaltos, el peso welter Jahi Tucker (4-0, 2 KOs) en un combate de seis asaltos, Kasir “Mazzi” Goldston (3-0, 1 KO) compitiendo en un concurso de peso welter junior de seis asaltos, Mathew González (12-0, 8 KOs) haciendo su debut en MSG en un peso welter junior de seis asaltos, el ex destacado aficionado de la ciudad de Nueva York Ray Cuadrado (1-0, 1 KO) en una carrera de cuatro -rounder en peso ligero junior, y Paddy “Real Deal” Donovan (7-0, 5 KOs) haciendo su debut en Estados Unidos en una asignación de peso welter de seis asaltos. Resultado de la subasta de Beterbiev-Browne Usyk: puedo ser mucho mejor

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.