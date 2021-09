Resultados de la subasta de Dalakian-Concepción en la AMB Union Boxing ganó la subasta para promover el combate obligatorio entre el campeón de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Artem Dalakian, de Ucrania, y el retador panameño Luis “Nica” Concepción. La subasta se llevó a cabo este lunes 27 de septiembre a través de zoom y Union Boxing ofreció la cifra más alta con USD $ 301,000.00 para ganar los derechos para promocionar el combate de las 112 lbs de la AMB. El promotor dio tres posibles fechas para la pelea, 13 de noviembre, 20 de noviembre y 27 de noviembre, todas con base en Kiev. La bolsa tendrá una división del 55% para el campeón Dalakian, mientras que el 45% irá al retador Concepción. La empresa ganadora tiene 20 días para enviar los contratos firmados de ambos boxeadores para la pelea. Usyk: puedo ser mucho mejor Round 12 con Mauricio Sulaimán: La división superior del box se reajusta

