Usyk-Joyce por titulo Interino de la OMB ? Existe información que el los representantes del Británico segundo en el ranking de la OMB, Joe Joyce pudieran estar en negociaciones con el ex campeón mundial Ucraniano primer clasificado del ranking y aspirante obligatorio al título, Alexander Usyk sobre un posible combate por el título interino de peso pesado de la OMB. Todo indica que podría ser una oportunidad de campeonato porque permitiría a los actuales campeones del mundo Tyson Fury y Anthony Joshua poder enfrentarse para luego buscar el organismo un posible combate obligatorio de enfrentarse luego al ganador de Usyk-Joyce. Shumenov-Murphy por titulo AMB en dudas para evento de Don King en Enero 29 Sullivan Barrera baja a la división de las 168 libras

