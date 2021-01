Sullivan Barrera baja a la división de las 168 libras El contendiente de peso semipesado Sullivan Barrera tuvo una campaña de 2020 muy frustrante. Pasó la mayor parte del año entrenando para un enfrentamiento contra Sergey Kovalev que no se materializó debido a la pandemia de coronavirus y otros factores. Dado que Kovalev ha fallado desde entonces en una prueba de PED, esa pelea no será una posibilidad en el corto plazo. El agente libre promocional está realmente desconcertado de que no haya podido hacer una pelea significativa en la división. “Perdí mucho tiempo y energía para la pelea de Kovalev. Solo quiero pelear y he llamado a todos los campeones, contendientes y mejores prospectos y nadie quiere pelear conmigo ”, explicó Barrera. Barrera nunca ha tenido problemas para ganar peso y ha decidido que la mejor manera de hacer una pelea significativa es bajar a la división de peso súper mediano. Quiere dejar en claro que está disponible para cualquier contendiente o prospecto de alto nivel en las 168 libras. “Voy a bajar de peso. No será un problema para mí. Soy un agente libre, por lo que hacer un trato es fácil. David Benavidez, Caleb Plant, Billy Joe Saunders, Callum Smith e incluso jóvenes luchadores como Edgar Berlanga están en mi radar. Pelearía con cualquiera de ellos. Dicen que soy viejo y que estoy lavado, así que debería ser fácil para ellos ”, dijo Barrera. El ex destacado aficionado cubano ha seguido entrenando y está listo para pelear ahora mismo. Hay varias opciones interesantes en la división de peso súper mediano. Barrera solo necesita uno para aceptar su desafío. “Creo que tengo un buen currículum. He peleado contra varios de los mejores luchadores. Mi victoria sobre Joe Smith se ve mejor todo el tiempo. Si soy tan fácil, entonces estos chicos deberían aceptar mi desafío. ¿Quién quiere encontrarse conmigo en el ring? ” Dijo Barrera. Usyk-Joyce por titulo Interino de la OMB ? Los hijos de Mazzinghi luchan por el legado de su padre

