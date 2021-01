Los hijos de Mazzinghi luchan por el legado de su padre Por Boxing Bob Newman Como se informó en Fightnews.com, el ex dos veces indiscutido campeón mundial Jr. de peso mediano, Alessandro “Sandro” Mazzinghi, falleció el 22 de agosto de 2020 a la edad de 81 años. Para la familia Mazzinghi y muchos fanáticos del boxeo, también lo hizo el sueño. de ver a “Sandro” ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional mientras aún estaba vivo. Casi todos los años en la convención del WBC, el miembro de la junta del WBC, Mauro Betti, le preguntaba a este escritor: “¿Qué se necesita para que Sandro Mazzinghi sea incluido en el Salón de la Fama en Canastota?” “Votantes informados es lo que se necesita Mauro”, le respondía. Si bien ese aspecto del sueño ha pasado, el intrépido objetivo del reconocimiento eterno de su padre no ha muerto para David y Simone Mazzinghi, los hijos del fallecido campeón. Si bien la incorporación a la IBHOF garantizaría el legado de Sandro Mazzinghi a nivel mundial, los niños Mazzinghi continúan sus esfuerzos para que los logros y la memoria de su padre sean honrados de manera permanente y física en su ciudad natal de Pontedera y en el país de Italia. “Estamos trabajando en algunos proyectos muy importantes relacionados con nuestro padre”, dijo David. “Esto incluye nombrar la plaza más importante de Pontedera en su honor, ‘Piazza Alessandro Mazzinghi’”. Se están llevando a cabo conversaciones con el gobierno local para que esto sea una realidad. “También queremos crear una hermosa estatua para colocarla en el centro de la plaza”. También hay planes para lanzar un premio anual Sandro Mazzinghi que se otorgará a personalidades del deporte, la cultura y el cine. David continuó, “Sandro es muy querido en Italia, fue un gran campeón y un gran padre. También estamos trabajando en un proyecto teatral donde se contará toda su vida y la llevaremos a todos los teatros italianos. En nuestros proyectos de futuro, también estará la realización de una película sobre su extraordinaria vida compuesta de grandes éxitos, pero también de grandes decepciones como suele ocurrir con los grandes campeones. Espero venir pronto a Estados Unidos para hacer arreglos con algunas productoras. La vida de Sandro es como una novela y vale la pena contarla ”. Con un récord de 64-3, (42 KO), Mazzinghi perdió ante solo dos rivales: Giampaolo Melis (un veterano de 77 peleas profesionales, mientras que Mazzinghi entraba al ring con solo 16 combates en su haber) y el miembro del Salón de la Fama Nino Benvenuti dos veces. Después de entregar sus títulos de la AMB / CMB a Benvenuti en su primer encuentro, Mazzinghi recuperó el título del coreano Ki-Soo Kim, quien se lo había ganado a Benvenuti. Sullivan Barrera baja a la división de las 168 libras Trout apunta a Tszyu en Australia

