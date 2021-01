Shumenov-Murphy por titulo AMB en dudas para evento de Don King en Enero 29 Se ha podido conocer que el campeón mundial regular de la AMB en el primer peso pesado de Kazajstán Beibut Shumenov (18-2, 12 KOs)

ha decidido retirarse de la pelea de defensa de su campeonato mundial ante el Estadounidense Rafael Murphy (14-1, 11 KOs) programada para el 29 de enero en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, Florida en un evento organizado por Don King Productions. Ya se conocía que Shuenov y Murphy no habían participado de los controles de dopaje voluntarios. Hasta hoy la noche de boxeo de Don King sigue estando en dudas incluso no hay publicidad en el hotel ni reservaciones para el evento. WBC ordena revancha Gaballo-Rodríguez Usyk-Joyce por titulo Interino de la OMB ?

