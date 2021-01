WBC ordena revancha Gaballo-Rodríguez El 19 de diciembre, Reymart Gaballo de Filipinas, ganó el título interino de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut, derrotando a Emmanuel Rodríguez, de Puerto Rico por decisión dividida. Luego de que el WBC recibió una apelación formal, un comité de oficiales del ring completó un análisis y revisión exhaustivos del partido, lo que resultó en el orden de negociaciones libres para una revancha inmediata entre Gaballo y Rodríguez. Mientras tanto, el campeón de peso gallo del CMB, Nordine Oubaali, defenderá su título en marzo con el ganador para pelear contra el contendiente obligatorio Nonito Donaire. Martínez-Arroyo por titulo WBC en Canelo-Yildirim Shumenov-Murphy por titulo AMB en dudas para evento de Don King en Enero 29

