Usyk expresa deseo de distanciarse de K2 Promotions Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial de peso crucero del WBC, AMB, FIB y OMB, Alexander Usyk tuvo sus propias declaraciones presentadas en el canal de YouTube USYK17 y expreso que no quiere renovar su contrato con la empresa de promoción “K2 Promotions” con la cual tiene una relacion desde noviembre de 2013. “Hay que esperar y tal vez no sea necesario. Yo quiero ser mi propio promotor. Quiero hacerlo a mi manera y tratar de negociar un acuerdo con K2 Promotions y pasar a USYK17 Promotions. “, dijo Usyk. Usyk realizo su última pelea el 31 de octubre en Gran Bretaña venciendo al Británico Derek Chisora por puntos. El WBC entregó reconocimiento Héroes de la Humanidad en el Consulado de México en Dallas

