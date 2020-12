El WBC entregó reconocimiento Héroes de la Humanidad en el Consulado de México en Dallas El Consejo Mundial de Boxeo realizó una visita al Consulado de México en Dallas, Texas, para entregar el reconocimiento Héroes de la Humanidad a personal médico que ha atendido a más de 70,000 mexicanos residentes de Dallas, Texas, durante esta pandemia, brindándoles atención médica y canalizando pacientes a centros hospitalarios, según el caso. El Cónsul General de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo fue el encargado de recibir este reconocimiento además de una réplica miniatura del cinturón verde y oro del WBC. El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, habló ante migrantes mexicanos reunidos en este consulado y reconoció su valor y aportación al desarrollo de sus comunidades en ambos lados de la frontera. En esta reunión también fue presentado el cinturón especial Heroes for Humanity que será entregado al ganador de la pelea que se llevará este sabado entre Errol Spence Jr. y Danny García. Usyk expresa deseo de distanciarse de K2 Promotions Saunders domina a Murray y retiene titulo de la OMB en Londres

