Usyk-Dubois en Polonia el 26 de agosto El campeón de peso pesado AMB/FIB/OMB Oleksandr Usyk (20-0, 13 KOs) defenderá sus cinturones contra el campeón “regular” de la AMB Daniel Dubois (19-1, 18 KOs) el 26 de agosto en el Tarczynski Arena en Wroclaw, Polonia. K2 Promotions, el promotor de Usyk, ganó la subasta de la AMB y seleccionó a Polonia, que se encuentra junto a la Ucrania devastada por la guerra, como el lugar de la pelea. La pelea es parte del plan de reducción de títulos mundiales en curso de la AMB, que resultará en un solo campeón de la AMB en la división de peso pesado. Thompson Boxing anuncia evento final Round 12 con Mauricio Sulaimán: La nueva era de Canelo comienza el 30 de septiembre Like this: Like Loading...

