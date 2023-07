Round 12 con Mauricio Sulaimán: La nueva era de Canelo comienza el 30 de septiembre Por Mauricio Sulaimán

Presidente del CMB – Hijo de José Sulaimán El boxeador más importante de la última década, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, ha revelado los detalles de su futuro inmediato en el boxeo. Firmó con Premier Boxing Champions (PBC) para pelear sus próximos tres combates en lo que seguramente será un acuerdo multimillonario. Su primera pelea ya fue anunciada, la cual se llevará a cabo el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y será una de las grandes contra Jermell Charlo, campeón indiscutido de peso superwelter, quien enfrentará a Canelo, quien a su vez, es el campeón indiscutido de los supermedianos. Esto es algo que nunca había sucedido en la historia del boxeo moderno, campeón contra campeón, cada uno con sus cuatro cinturones: WBC-WBO-IBF-WBA. Esta es la nueva era de Canelo. Su lucha contra Charlo será uno de esos enfrentamientos que quedarán para el recuerdo por sus características. Cada vez que un mexicano pelea contra un estadounidense, se garantiza una tremenda batalla. Para el mismo Saúl, sus victorias ante Austin Trout, Daniel Jacobs y James Kirkland fueron de gran expectativa, grandes peleas y con resultados importantes en los ratings y negocios en general para el promotor y los boxeadores. ¿Quién es Jermell? Es el gemelo menor de los Charlos, su hermano nació un minuto antes y se llama Jermall, y es el actual campeón mundial de peso mediano del WBC. Jermell ganó su primer campeonato, el peso súper welter del WBC Continental Americas, hace 10 años. También ganó la FIB en 2013 y ganó el campeonato mundial de peso súper welter del CMB en 2016. Esto significa que tiene 10 años de experiencia en peleas por el título de alto nivel. Su récord es de 35 victorias, una derrota y un empate. Curiosamente se vengó de la derrota ante Tony Harrison y del empate ante Brian Castaño, a los que derrotó por contundentes nocauts. Es un peleador fuerte, con gran poder de boxeo y pegada. El único rival en común con Canelo es Austin Trout, y ambos lo derrotaron por decisión. Hay muchas opciones para Saúl Álvarez tras su fichaje por PBC. Además de Jermell, está su hermano Jermall Charlo, también retador oficial de la división, David Benavidez. En definitiva, una interesante lista de grandes luchas en el futuro de la estrella mexicana. ¡Qué gran época para el boxeo! El mes de julio estará lleno de emocionantes combates. Asimismo, agosto, septiembre y el resto del año, tanto en la rama masculina como femenina. El ídolo japonés, Naoya Inoue, intentará ganar su cuarto campeonato mundial al enfrentarse al campeón WBC-WBO, Stephen Fulton, el 25 de julio en Japón, y unos días después, la gran pelea de peso welter por los cuatro cinturones se llevará a cabo en Las Vegas, USA, entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford, lucha que se compara con Sugar Ray Leonard vs. Tommy Hearns. Después del gran evento de Muay Thai de la semana pasada en Venecia, tuve la gran oportunidad de visitar Italia. Fui a Milán, Cerdeña y Roma, y ​​me di cuenta de algo que me hizo reflexionar sobre algo tan simple, pero que nunca había apreciado. Hay dos cosas que causan una gran felicidad y cuando están presentes, cambia el estado de ánimo y la vida: el helado y la música. Cada ciudad de Italia tiene múltiples heladerías. En todos los que entré, aunque había colas muy largas, hay un ambiente de alegría, emoción y expectativa. Todos sonríen, y más cuando empiezan a saborear su helado. La música está en las plazas, en los restaurantes, en el metro y en las góndolas. Donde hay música hay alegría, tranquilidad y armonía. La atención de Salvatore Cherchi ha sido increíble. Un querido amigo de mi papá, uno de los más grandes promotores de la historia con más de 50 años en el boxeo, y ahora sus hijos, Christian y Allesandro Cherchi, continúan el legado de su promotor, OPI 2000. SABÍAS…? La historia del boxeo ha dado un número limitado de hermanos que han logrado convertirse en campeones mundiales. Muy pocos han sido monarcas simultáneamente. Entre ellos se encuentran algunos grandes del boxeo: Vitali y Wladimir Klitschko, Gabriel y Rafael Ruelas, Saúl y Rigoberto Álvarez, Erik y Diego Morales, Juan Manuel y Rafael Márquez. Solo hay un caso en el que tres hermanos han sido campeones del mundo: Koki, Daiki y Tomoki Kameda. Y no hay gemelos campeones mundiales simultáneos, solo Jermall y Jermell Charlo. Anécdota de hoy Estuvimos en Jeju, Corea del Sur, durante la Convención Anual y como es tradición, la noche antes de la inauguración, hay una cena de la Junta de Gobernadores del CMB. En aquella ocasión fue en un restaurante local, con mesas rectangulares en un local oblongo carente de interés. Mi papá llegó a donde estaba Salvatore Cherchi y le dijo: “Mi querido Salvatore, necesito pedirte un gran favor, es algo urgente”. Cherchi se levantó de inmediato y accedió a ayudar con lo que fuera. “Salvatore, por favor canta ‘O sole mio’. Mira, esta cena es un fracaso, y lamento que vengan todos de todas partes del mundo. Por favor.” Apenas terminó la hermosa canción, todos estaban listos para continuar con canciones de Japón, Sudáfrica y “New York, New York” de Sinatra, “Guantanamera”, y hasta Don José cantó “Cielito Lindo”. Entonces, resultó ser una de las cenas más notables que todos llevan, retienen. y recuerda en su corazón y alma. Agradezco sus comentarios en [email protected] . Anuncian co-estelar de Navarrete-Valdez Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.