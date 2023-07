Anuncian co-estelar de Navarrete-Valdez El invicto peso ligero Raymond “Danger” Muratalla (18-0, 15 KOs) hace su tercera aparición de 2023 en un choque de 10 asaltos contra el invicto Diego Torres (17-0, 16 KOs) el 12 de agosto en la co-estelar enfrentamiento por el título de peso ligero junior entre el campeón mundial de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete y el ex campeón mundial de dos divisiones Oscar Valdez en Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. El abridor de la triple cartelera televisada por ESPN será el medallista de plata olímpico de EE. UU. Richard Torrez Jr. en una competencia de peso pesado de seis asaltos contra Willie Jake Jr. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La nueva era de Canelo comienza el 30 de septiembre Conferencia de prensa final de Ennis-Villa Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.