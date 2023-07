Conferencia de prensa final de Ennis-Villa El invicto campeón interino de peso welter de la FIB, Jaron “Boots” Ennis, y el número 2 de la FIB, Roiman Villa, se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final del jueves antes de pelear el sábado como cabeza de cartel en vivo por Showtime desde el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, NJ. Jaron Ennis: “Una victoria sobre Villa me mantiene en el camino hacia mi meta. Mucha gente dice que es un pegador poderoso, pero lo veremos el sábado por la noche. Vengo a hacer una gran declaración y obtener un paro. Estoy listo para cualquiera. Pero ahora mismo, tenemos asuntos de los que ocuparnos. Estoy concentrado en Roiman Villa y luego nos preocupamos por lo que sigue”. Roiman Villa: “Puedes pensar que el ganador de esta pelea será el más preparado o el que tenga mejor técnica, pero yo creo que ya está decidido. Puse mi fe en eso y por eso tengo tanta confianza. Estoy aquí por una razón y voy a llegar a la cima el sábado… No estoy preocupado por una predicción. Podemos decir lo que queramos aquí arriba. Solo tengo que hablar en el ring el sábado por la noche”. Anuncian co-estelar de Navarrete-Valdez Ortiz Jr se retira de la pelea contra Stanionis otra vez Like this: Like Loading...

