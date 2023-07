Ortiz Jr se retira de la pelea contra Stanionis otra vez El peso welter # 1 de la AMB, Vergil Ortiz Jr., se retiró de la pelea del sábado contra el campeón de peso welter “regular” de la AMB, Eimantas Stanionis, programada para el sábado en San Antonio, Texas. Según los informes, Ortiz se desmayó y requirió hospitalización. Esta es la tercera vez que Stanionis-Ortiz se pospone. Anteriormente, Ortiz se retiró debido a un brote de rabdomiólisis y Stanionis se retiró debido a una cirugía de apendicectomía de emergencia. Declaración de Golden Boy Promotions: “Nada es más importante que la seguridad de nuestros boxeadores y, por supuesto, apoyamos la decisión de Vergil al 100 por ciento. Este desafortunado evento, sin embargo, abre la puerta para que uno de los mejores prospectos de Golden Boy, Floyd Schofield, acelere su perfil como cabeza de cartel en su estado natal de Texas. Como siempre, presentaremos una cartelera llena de acción de arriba a abajo el 8 de julio y esperamos mostrar a todos nuestros boxeadores tanto en San Antonio como en DAZN”. Próximamente se anunciará más información sobre el evento del 8 de julio. Conferencia de prensa final de Ennis-Villa Revancha entre Joshua y Whyte el 12 de agosto en Londres Like this: Like Loading...

