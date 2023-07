Revancha entre Joshua y Whyte el 12 de agosto en Londres Los rivales británicos de peso pesado Anthony Joshua y Dillian Whyte se enfrentarán en una revancha en The O2 en Londres el 12 de agosto, transmitida exclusivamente en vivo por DAZN en todo el mundo y por DAZN PPV en el Reino Unido e Irlanda. El dos veces campeón mundial unificado de peso pesado Joshua (25-3, 22 KO) y el ex retador al título mundial Whyte (29-3, 19 KO) vuelven a enfrentarse casi ocho años después de su primer enfrentamiento, que Joshua ganó por nocaut en el séptimo asalto para poner fin a una guerra emocionante. Whyte tiene una rivalidad de larga data con Joshua, ya que lo derrotó por puntos como aficionado en 2009 antes de que Joshua ganara una medalla de oro olímpica en 2012. Anthony Joshua: “He sido claro en que mi plan es estar activo este año. El 12 de agosto es la fecha, estaré listo para pelear. Espero con ansias tratar con los negocios”. Dillian Whyte: “Tengo muchas ganas de volver al O2 de Londres el 12 de agosto e ir a la guerra. ¡Es 1-1, así que este es el decisivo!” Ortiz Jr se retira de la pelea contra Stanionis otra vez Claggett-Valadez el 8 de septiembre en Quebec, Canadá Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.