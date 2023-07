Claggett-Valadez el 8 de septiembre en Quebec, Canadá El actual campeón superligero de la NABF, Steve “The Dragon” Claggett (35-7-2, 25 KOs), defenderá su título por primera vez contra Carlos Sanchez Valadez (24-1, 19 KOs) el 8 de septiembre en el Théâtre du Casino. Lac-Leamy en Gatineau, Quebec, Canadá. La cartelera se transmitirá por ESPN+ en los EE. UU. y Punching Grace en Canadá. En su última pelea el 1 de junio, Claggett detuvo al ex campeón mundial de la AMB, Alberto Machado, en la tercera ronda para reclamar el cinturón vacante. Steve Claggett: “Me encantan los desafíos y, para mí, este tipo sigue invicto porque su única derrota se debió a un tecnicismo. ¡Quiero ser el mejor, y quiero demostrarlo enfrentándome a los mejores! Estoy muy motivado para ser el evento principal y quiero ofrecer otra actuación espectacular a mis fanáticos. Este tipo es un muy buen boxeador, pero aún no se ha enfrentado al Dragón”. Revancha entre Joshua y Whyte el 12 de agosto en Londres Clase 2023 Salón de la fama del boxeo de Florida Like this: Like Loading...

