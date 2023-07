Thompson Boxing anuncia evento final Thompson Boxing Promotions, fundada por el difunto Ken Thompson, ha tomado la difícil decisión de concluir sus operaciones. Thompson Boxing llevará a cabo su espectáculo final “Path to Glory” el 21 de julio en el Hotel Doubletree en Ontario, California. Esto marcará el final de una serie de boxeo del sur de California que abarcó más de dos décadas y fue el caldo de cultivo de numerosos campeones y contendientes. En el espectáculo final, Louie Lopez (13-2-1, 4 KOs) encabezará un evento principal de peso welter de 8 asaltos contra un oponente por confirmar. George Acosta (15-1, 2 KOs) peleará contra un oponente por confirmar en una co-estelar de peso súper pluma de 8 asaltos. Resultados desde Monterrey, México Usyk-Dubois en Polonia el 26 de agosto Like this: Like Loading...

