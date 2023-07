Resultados desde Monterrey, México El peso supermediano #3 de la OMB, Diego Pacheco (19-0, 16 KOs) ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Manuel Gallegos (19-2-1, 16 KOs) el viernes por la noche en Cintermex en Monterrey, México. Gran pelea entre dos grandes pegadores. Pacheco finalmente derribó a Gallegos en el cuarto round y obtuvo la detención del árbitro con su andanada de seguimiento. El tiempo era 2:45. Pacheco, de 22 años, continúa mostrando mejoras en cada combate. Eduardo “Rocky” Hernández (34-1, 31 KOs) superpluma #1 del WBC ganó con un espectacular nocaut en el tercer asalto sobre Héctor García (20-8-4, 13 KOs). Ambos salieron en el primer round lanzando muchos golpes fuertes. Rocky hizo tambalearse a García al final del segundo round y lo terminó con una andanada brutal en el tercer round. El árbitro intervino justo cuando García bajaba a los 25 segundos del asalto. En un emocionante choque entre ex retadores al título mundial, el peso supermosca N° 13 de la OMB, Jonathan Rodríguez (24-2-1, 16 KOs) y el N° 11 del CMB, Israel González (28-5-2, 11 KOs) lucharon por un empate a diez asaltos. Buena lucha con acción de ida y vuelta y ambos boxeadores teniendo sus momentos. Las puntuaciones fueron 96-94 González, 96-94 Rodríguez, 95-95. Otros Resultados:

Neider Valdez KO3 Isaias Ortiz (peso minimosca)

Neider Valdez KO3 Isaias Ortiz (peso minimosca)

Federico Pacheco Jr. TKO3 Oscar Heredia (peso pesado)

