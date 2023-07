Resultados desde Atlantic City El peso mediano “Marvelous” Marquis Taylor (15-1-2, 1 KO) sorprendió al muy respetado y previamente invicto favorito 6: 1 Yoelvis Gómez (6-1, 5 KOs) por decisión unánime en diez asaltos el sábado por la noche en Ennis-Villa el sábado por la noche en el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, Nueva Jersey. El incómodo marqués derribó a Yoelvis en la segunda ronda y lo frustró toda la noche. Las puntuaciones fueron 96-93, 96-93, 99-90. El peso ligero Edwin De Los Santos (16-1, 14 KOs) anotó una aburrida pero dominante decisión unánime en diez asaltos sobre Joseph “Blessed Hands” Adorno (17-3-2, 14 KOs). Normalmente un artista KO, De Los Santos decidió boxear con Adorno y logró un veredicto de 99-91, 100-90, 100-90. El invicto peso mediano olímpico dominicano 2020 Euri Cedeño (5-0, 5 KOs) anotó un salvaje KO en el primer asalto contra el previamente invicto William Townsel (5-1, 4 KOs). Ambos luchadores fueron directamente el uno al otro. Cedeño conectó primero, derribando a Townsel y el combate se detuvo. Otros resultados:

Steven Torres TKO3 James Evans (peso pesado)

Steven Torres TKO3 James Evans (peso pesado)

Dwyke Flemmings Jr. TKO3 Henry Rivera (peso súper welter) Resultados desde San Antonio, Texas Resultados desde Monterrey, México

