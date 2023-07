Resultados desde San Antonio, Texas El peso ligero invicto Floyd “Kid Austin” Schofield (15-0, 11 KOs) logro ganar una decisión unánime en diez asaltos sobre Haskell “Hackman” Rhodes (28-5-1, 13 KOs) el sábado por la noche en el AT&T Center en San Antonio, Texas. . Schofield derribó a Rhodes dos veces en la séptima ronda y una vez en la octava ronda. En la novena ronda, Schofield sufrió un corte espantoso debajo del ojo izquierdo, pero terminó la pelea. Las puntuaciones fueron 100-87 3x. Schofield-Rhodes se trasladó al evento principal después de que Stanionis-Ortiz Jr.,se pospuso unos días antes de la noche de la pelea. El ex campeón mundial Joseph “JoJo” Díaz (33-4-1, 15 KOs) ganó una enérgica decisión unánime en diez asaltos sobre Jerry Pérez (14-3-1, 11 KOs). Las puntuaciones fueron 97-93, 97-93, 98-92. La pelea se cambió de peso ligero a peso welter después de que Díaz pesó seis libras más. La campeona AMB/WBC Marlen Esparza (14-1, 1 KO) obtuvo una controvertida decisión mayoritaria en diez asaltos para quitarle el cinturón a la previamente invicta argentina campeona OMB Gabriela Alaniz (14-1, 6 KO). Los jueces premiaron el boxeo de Esparza sobre la agresividad y el volumen de Alaniz. Las puntuaciones fueron 95-95, 97-93 y un 99-91 absolutamente escandaloso. El público protestó el resultado. El invicto súper welter Eric Tudor (9-0, 6 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Reggie Harris, Jr. (7-4, 3 KOs).Tudor más alto derribó a Harris en el primer round. Harris, que perdió el peso por ocho libras, se recuperó y le dio a Tudor todo lo que pudo manejar el resto del camino. Las puntuaciones fueron 77-74, 78-73, 78-73. Otros resultados:

Tristan Kalkreuth KO2 Joe Jones (peso crucero)

Darius "DFG" Fulghum TKO3 Jeremiah Curtright (peso semipesado) Resultados desde Atlantic City

