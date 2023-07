Conferencia de prensa de lanzamiento de Usyk-Dubois El campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Uysk, y el campeón “regular” de la AMB, Daniel Dubois, se presentaron por primera vez en la conferencia de prensa inicial de su choque del 26 de agosto en Wroclaw, Polonia. Oleksandr Uysk: “He estado viajando por todo el mundo peleando en los diferentes patios traseros de mis oponentes, pero esta pelea aquí en Polonia será la más cercana a mi casa. Espero que disfruten todo lo que sucederá el 26 de agosto”. Daniel Dubois: “Esto ha tardado mucho en llegar y estoy listo para asumirlo. Ha sido un gran campeón, pero todo lo que tiene un principio tiene un final”. Conferencia de prensa de lanzamiento de Joshua-Whyte 2 Resultados desde San Antonio, Texas Like this: Like Loading...

