El ex campeón de peso pesado Anthony Joshua y su rival nacional Dillian Whyte se enfrentaron en una conferencia de prensa hoy en Londres para anunciar su revancha en The O2 en Londres el 12 de agosto, transmitida exclusivamente en vivo por DAZN en todo el mundo y por DAZN PPV en el Reino Unido e Irlanda.

Anthony Joshua: “[Dillian] es solo otro cuerpo. Me tienen mucho odio. Pero no estoy preocupado por eso. Estoy preocupado por mi carril y lo que estoy tratando de hacer. No me enfoco en las opiniones de otras personas… olvídate de Wilder y todos ellos. Me han estado destrozando la cabeza durante años. Incluso con Furia. Puedes ver todas las mentiras que han estado pasando. Tengo 34 años este año y no voy a perder el tiempo persiguiendo gente”.

Dillian Whyte: “Simplemente me preparo para la mejor versión de él. No me importa lo que la gente diga de él. Sigo viniendo a pelear y no tengo nada que perder. Ahora estoy tranquilo, pero cuanto más jodas, pronto lo descubriremos”.