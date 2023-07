Rozicki-Green el 30 de septiembre en Ontario, Canadá Three Lions Promotions ha anunciado una cartelera el 30 de septiembre en Hamilton, Ontario, Canadá, encabezada por un choque de peso crucero de doce asaltos entre el ex retador al título mundial y el WBC # 7 Ryan “The Bruiser” Rozicki (18-1, 17 KOs) de Sydney, NS y actual campeón WBC NABF, WBC #18 Alante “Bam Bam” Green (10-1-1, 7 KOs) de Cleveland, Ohio, EE. UU. Rozicki, clasificado entre los 10 primeros por los cuatro principales organismos sancionadores, sufrió su única derrota contra Oscar Rivas (28-1, 19 KO) en octubre de 2021 cuando compitió por el título vacante de peso puente del CMB. Desde entonces, Rozicki ha ganado todos sus últimos cinco combates programados, cuatro de ellos detenidos antes del final del tercer asalto. “Quiero pelear contra lo mejor de lo mejor y finalmente ganar el título mundial. Mi primera oportunidad por el título mundial no terminó como yo quería, pero desde entonces he ganado 5 seguidos, Rivas no ha peleado desde entonces. Con el debido respeto a Rivas, creo que esa fue mi noche, lo retiré (a Rivas) y vengo a retirar a todos los de mi división. Siento que los cruceros me están esquivando, así que felicitaciones a Green por dar un paso al frente, es un verdadero luchador como yo y estoy seguro de que los fanáticos obtendrán lo que quieren ver en septiembre”. declaró Rozicki Green se convirtió en el campeón de la NABF en noviembre de 2021 al vencer a su compatriota, el entonces invicto Taylor Duerr de Detroit por nocaut técnico en el sexto asalto por el título vacante. Desde entonces, Green subió al peso pesado donde sufrió su única derrota por medio de una controvertida decisión dividida contra el peso pesado George Arias (18-1, 7 Kos). “Escuché a Rozicki decir que todos los pesos crucero lo han estado evitando y tal vez lo hayan hecho, pero yo no. Subí de peso en mi última pelea como lo hizo él porque nadie en la división quería pelear conmigo. El 30 de septiembre vengo a ganar y arruinar su noche, eso es seguro”. Verde explicado “Estoy muy feliz de que Rozicki tenga la oportunidad de pelear contra un peso crucero de primer nivel en sus últimas dos peleas en las que ha peleado en el peso pesado, ya que ningún otro peso crucero quería las peleas”. Daniel Otter, Promociones Tres Leones. “Rozicki buscará usar esta pelea para ascender en la clasificación y, en última instancia, tener otra oportunidad por un título mundial. Ellos (Rozicki y Green) son muy similares en el sentido de que ambos están dispuestos a luchar contra los mejores y si eso significa subir de peso para dar una ventaja a sus enemigos, lo harán”. Nutria fomentada La cartelera verá a los mejores prospectos canadienses John Michael Bianco (5-0-0, 3Kos), Jake Daoust (5-1, 3KOs) y Antonio Napolitano (7-0-1, 3Kos), en peleas separadas. La tarjeta también verá el muy esperado enfrentamiento entre Carolyn Redmond (6-1-0, 3Kos) contra Jennifer Williams (2-0-0) por 6 rondas en la división de peso súper welter femenino Conferencia de prensa de lanzamiento de Joshua-Whyte 2 Like this: Like Loading...

