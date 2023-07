AMB ordena subasta por Niyomtrong-Rosa El Comité de Campeonatos de la AMB emitió una nueva resolución para el peso mínimo en la que ordenó que se realice una subasta a través de Zoom el 21 de julio para una pelea entre el súper campeón Thammanoon Niyomtrong y el campeón regular Erick Rosa. La situación no tiene precedentes debido a una serie de hechos que han impedido que ambos luchadores suban al ring para pelear por el campeonato mundial. Por esa razón, la AMB decidió tomar una decisión sin precedentes con la intención de resolver la situación y dejar la división de las 105 libras con un solo campeón. La subasta está programada para realizarse bajo las reglas de la AMB, pero con ciertas condiciones, entre las que se destaca el hecho de que la pelea debe llevarse a cabo en un país neutral. No podrá organizarse en Tailandia ni en República Dominicana por los inconvenientes que han retrasado la pelea en ocasiones anteriores. Quien gane los derechos para organizar la lucha deberá hacerlo en un plazo de 60 a 90 días; es decir, entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre de 2023. El plan de reducción de títulos mundiales de la AMB implementado por el presidente Gilberto Jesús Mendoza ha logrado tener un solo campeón en 12 de las 17 categorías. Fury-Ngannou el 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita Rozicki-Green el 30 de septiembre en Ontario, Canadá Like this: Like Loading...

