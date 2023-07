Fury-Ngannou el 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita El invicto campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, y el ex campeón de peso pesado de UFC, Francis Ngannou, pelearán el 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita. El enfrentamiento para descubrir quién es el “hombre más malo del planeta” se llevará a cabo bajo las reglas oficiales del boxeo profesional en un cuadrilátero reglamentario con tres jueces en primera fila que adoptarán el sistema de 10 puntos obligatorios. Ambos peleadores, sin embargo, prometen encontrarse en el medio del ring, ir a la guerra y ganar por nocaut de manera devastadora. Tyson Fury: “¡Tan pronto como suene la campana, serán bombas! Se supone que este tipo es el golpeador más duro del mundo, pero veamos cómo reacciona cuando es golpeado por el Big GK. No puedo esperar para volver a salir bajo las luces. Tengo muchas ganas de mostrarle al mundo que The Gypsy King es el mejor luchador de su generación en una batalla épica con otro maestro de su oficio. Francis parecía duro cuando saltó al ring después de la pelea de Whyte, pero no hay nadie más duro que yo, y todos lo verán de manera devastadora el 28 de octubre… será una pelea para siempre. ¡Levantarse!” Francis Ngannou: “He estado esperando conocer a Tyson en el ring durante los últimos tres años. Mi sueño siempre fue boxear, y boxear lo mejor. Después de convertirme en el campeón indiscutible de peso pesado de MMA, esta es mi oportunidad de hacer realidad ese sueño y consolidar mi posición como el hombre más malo del planeta… todo lo que le diré a Tyson por ahora es que mejor baile en ese ring porque si lo toco , se va a dormir.” El evento será promovido por Queensberry, Top Rank y el cartel promocional de Ngannou, GIMIK Fight Promotions, en asociación con Riyadh Season. Ecuatoriano Marlon Aguas se une a All Star Boxing AMB ordena subasta por Niyomtrong-Rosa Like this: Like Loading...

