Ecuatoriano Marlon Aguas se une a All Star Boxing El peso welter Marlon “La Furia” Aguas (14-1, 9 KOs) de Quito, Ecuador, ha firmado un acuerdo promocional exclusivo de varios años con All Star Boxing, Inc. de Tuto Zabala Jr. Está programado para aparecer este otoño en los Estados Unidos, marcando su primera pelea bajo el cartel promocional. “Estamos felices de dar la bienvenida a Marlon Aguas para seguir agregando talento mundial a la lista de All Star Boxing”, dijo el presidente de los estados, Tuto Zabala Jr. ganar en el extranjero y demostró su calidad esa noche”. Marlon Aguas, de 32 años, ahora está haciendo campaña en la división de 147 libras. Capturó su primer cinturón como súper welter, derrotando a Edxion García por el título WBA Fedebol. Su única derrota fue a manos del prospecto en ascenso Ivan Golub (21-1) en 2016 en Buffalo Run Casino en Miami, Oklahoma, EE. UU. “Estoy emocionado de unirme al equipo”, señala el ecuatoriano Marlon Aguas “Después de la pandemia de COVID, regresé con algunas victorias en mi haber. Me siento muy bien con 147 LBS, ahora es el momento de dar un paso al frente y enfrentar los desafíos más grandes” Cerró Aguas. All Star Boxing está planeando su primer evento de boxeo en el país de Ecuador. Marlon es una pieza clave, que también cuenta con la ayuda del promotor local Daniel Cadena de Capital Boxec, quien ha sido anfitrión de varios eventos. “Este proyecto que traemos a Ecuador es solo una muestra de lo comprometidos que estamos en América Latina. A lo largo de los años hemos llevado espectáculos a Panamá, Colombia, Nicaragua, Argentina, México y muchos países más”, concluyó Zabala Jr. OMB ordena Ramírez-Barboza + Teófimo Fury-Ngannou el 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita Like this: Like Loading...

