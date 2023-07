OMB ordena Ramírez-Barboza + Teófimo El Comité del Campeonato Mundial de la OMB ha ordenado el inicio de negociaciones para un combate de peso welter entre Arnold Barboza, Jr. y José Carlos Ramírez, Jr. Las partes tienen 20 días para llegar a un acuerdo o se ordenarán procedimientos de licitación de bolsa con una oferta mínima de $ 150k. A partir de ahora, Teófimo López, Jr., quien ha declarado su retiro, sigue siendo oficialmente el actual campeón de peso welter junior de la OMB, sin embargo, tiene 24 horas para notificar a la OMB si tiene la intención de mantener el título. De lo contrario, el título quedará vacante y la pelea Ramírez-Barboza determinará el nuevo campeón. Si Teofimo decide regresar dentro de un año, se convertirá inmediatamente en el retador obligatorio de la OMB en las 140 libras. WBC concede permiso especial para Fury- Ngannou Ecuatoriano Marlon Aguas se une a All Star Boxing Like this: Like Loading...

