Usyk detiene a Witherspoon en siete rounds en Chicago Fotos: Sumio Yamada En su debut en el peso pesado, el ex campeón indiscutido de peso crucero Oleksandr Usyk (17-0, 13 KOs) logro un triunfo con un TKO en el séptimo round sobre Chazz Witherspoon (38-4, 29 KOs) el sábado por la noche en el Wintrust Arena en Chicago.



Usyk comenzó lento, pero las cosas se calentaron a medida que avanzaba el combate. Witherspoon, de 38 años, parecía estar cerca de ser detenido en el sexto round. Witherspoon, fue encontrado para ser sustituto a cuatro días de anticipación, tomó más golpes en ese séptimo round y la pelea se detuvo después de la ronda. Patrick Day en estado crítico en Chicago "Pollo" Aguilar TKOs "Franky" Cuadrado en el primer Round en Tijuana

