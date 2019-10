“Pollo” Aguilar TKOs “Franky” Cuadrado en el primer Round en Tijuana Fotos: Rosita Gutiérrez / Zanfer Promotions En un choque de superligeros invictos, Omar “Pollo” Aguilar (15-0, 14 KOs) doblego de manera impresionante a Francisco “Franky” Cuadrado (12-1, 9 KOs) en el primer round para convertirse en el campeón Juvenil WBC de las 140 lbs el sábado por la noche en el Estadio Zonkeys en Tijuana, BCN, México.



Aguilar dejó caer a Cuadrado con una izquierda en la mandíbula. Cuadrado logró recuperar sus pies, pero se determinó que no estaba en condiciones de continuar. El tiempo era 2:58. “Gracias a Dios que tenemos el primero de los cuales esperamos que sean muchos cinturones para ganar”, dijo Aguilar, quien puede convertirse en el próximo gran éxito en el boxeo mexicano con actuaciones como esta. El peso pluma Carlos “Chinito” Ornelas (24-2, 14 KOs) logro un TKO en el tercer round sobre Juan Ramón “Negrito” Bernal (10-6, 5 KOs). Otros resultados:

Dubiel Sánchez TKO1 Jonathan Hernández

René Miranda UD6 Daniel Edgar Ahumada

Albert Ramírez KO1 Juan Carlos Parra

Arthif Daniel UD6 Hugo Montoya

Endry Saavedra KO1 Jorge Zavala

José Lozano TKO1 Leonardo Valdez

Endry Saavedra KO1 Jorge Zavala

José Lozano TKO1 Leonardo Valdez

Roxana Reyes UD4 Sarahí Rodríguez

