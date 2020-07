Usyk busca realizar boxeo en Kiev el 1 de Agosto Por. Gabriel F. Cordero Existe la posibilidad que la compañía de promoción del Ucraniano ex campeón mundial del CMB, Alexander Usyk realize una noche de boxeo en Kiev el 1 de agosto con la participación de Vladislav Sirenko, Oleg Malinovsky, Victor Vykhrist y Alexander Zakhozhiy. Una fuente ha comentado que tambien podrian estar esa noche Andrei Velikovsky, Zorovor Petrosyan y Petr Ivanov en lo que podria ser un evento importante en este pais. El ex campeón Pedraza domina LesPierre

