Miguel Marriaga regresa el 16 de julio en ESPN Miguel “The Scorpion” Marriaga (29-3 26 KO’s) de Arjona, Colombia, clasificado mundialmente como peso pluma, regresará a la plataforma ESPN el jueves 16 de julio en vivo desde la burbuja del MGM Conference Center Bubble. Marriaga viene de una victoria por nocaut técnico en el sexto asalto en diciembre pasado sobre Alfredo Mejía, que continuó con su racha de cuatro nocauts en esta pelea. Marriaga es el primer atleta Colombiano conocido que ha podido viajar a los EE. UU. para competir debido a todas las restricciones de viaje establecidas en Colombia, donde los aeropuertos están cerrados hasta nuevo aviso como resultado de Covid19. “Estoy feliz de estar de regreso en los Estados Unidos para terminar mi campamento de entrenamiento para mi pelea en Las Vegas en ESPN”, declaró Marriaga a su llegada a los Estados Unidos. “El 16 de julio estoy listo para quien sea que pongan frente a mí, yo quiero otra grieta en el título y nada me impedirá obtenerlo “ Miguel Marriaga peleará en una pelea de 10 rounds con un oponente por determinar. Top Rank te compra la pelea en asociación con All Star Boxing, Inc. Usyk busca realizar boxeo en Kiev el 1 de Agosto

