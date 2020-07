Round 12 con Mauricio Sulaiman Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC El Consejo Mundial de Boxeo, en colaboración con las federaciones nacionales de boxeo y las comisiones locales de boxeo, ha revolucionado el deporte, implementando medidas para hacerlo más seguro para los luchadores, así como para mejorar la dinámica del deporte en general, haciendo modificaciones precisas a ciertas reglas para lograr justicia, y modernizando el boxeo para llevarlo a los niveles de otros deportes, usando tecnología que ahora es una realidad y sirve para maximizar la justicia en las peleas. La resistencia al cambio es lo que a menudo domina. Los tradicionalistas rechazan de inmediato la posibilidad de incluso estudiar y analizar las modificaciones propuestas. Hay algunos que, aprovechando su posición, abusan del poder que les da e incluso toman medidas para bloquear la posibilidad de cualquier variación / innovación / progreso. José Sulaimán dirigió el Consejo Mundial de Boxeo con una pasión incansable por mejorar el deporte que tanto amaba. Don José fue visionario; siempre vio lo que otros apenas podían imaginar y luchó con determinación para romper esos paradigmas que mantuvieron el boxeo en la oscuridad durante décadas. Las decisiones tomadas por el WBC han salvado muchas vidas, dignificado al boxeador y garantizado una vida saludable y decente después de una carrera en el ring. Los cambios más importantes, sin duda, son aquellos que a través de estudios médicos determinaron cursos de acción para hacer este deporte más humano, con recomendaciones específicas basadas en la ciencia. Bajar de 15 a 12 rounds fue una recomendación proveniente de los estudios e investigaciones que el WBC patrocinó en UCLA. Se determinó la gravedad de la condición en la que se podía encontrar un luchador en las últimas tres rondas, se analizó a fondo la condición física y mental y los efectos que golpea la cabeza donde la fatiga y la deshidratación los llevaron a luchar con el alto riesgo de cerebro lesiones y, a veces, la muerte. El cambio el día del pesaje oficial, un día antes de la pelea, fue otro de los grandes logros del cambio. La deshidratación que sufre el luchador para alcanzar el peso oficial es, en muchas ocasiones, dramática. Ese día, cuando se rehidrata, donde logra dormir tranquilo, sin la angustia de tener que sufrir la lucha con el peso, por lo que la recuperación general del cuerpo y el cerebro, ha sido quizás el cambio más importante en la historia del boxeo. Además, el WBC ha estado utilizando la repetición instantánea en el boxeo durante más de 10 años; A pesar de esto, hemos experimentado una resistencia constante en algunos países. El anuncio de los puntajes oficiales al final de la cuarta y octava ronda también se implementó, con la misma oposición, y esa ha sido la dinámica en el mundo actual, donde se manifestó una resistencia momificada al cambio y el abuso de poder, basado Sobre personajes egoístas e inseguros, frena la buena evolución del boxeo. Se han desarrollado protocolos administrativos. Limitar el número de personas que participan en el evento ha sido un factor importante para minimizar los riesgos. El WBC ha ajustado el “Sistema de evaluación remota”, que se ha utilizado en los últimos dos años, para evaluar y capacitar a funcionarios de la red. Este programa se ha utilizado como una opción para reducir las personas que están presentes en el evento y ha traído una serie de excelentes características para eventos durante las condiciones actuales. El sistema de evaluación remota no pretende “desafiar” la estructura del boxeo, no es una amenaza para los jueces de boxeo y su desempeño en el ringside. Es simplemente una alternativa que se puede utilizar en estos momentos difíciles, sin embargo, está trayendo una serie de alternativas muy positivas para el boxeo. Tener 6, 8 o tantos oficiales profesionales certificados que juzguen remotamente es una nueva maravilla para la administración de nuestro deporte. Es un hecho que cuanto más jueces ofician un evento, menor es la posibilidad de una decisión equivocada, punto. También es una posible característica divertida para los fanáticos durante una transmisión. Los fanáticos de los deportes adoran las estadísticas y la información durante los eventos. Las promociones de Zanfer, con Azteca Television en México, promovieron tres programas. Esos fueron transmitidos por ESPN en los Estados Unidos, y ESPN Knockout en América Central y del Sur. Como parte de la reducción del protocolo de personal, los jueces oficiaron de forma remota, con tres del estudio de televisión y tres más desde su hogar en los Estados Unidos. Las seis cartas de los jueces fueron los puntajes oficiales y el experimento ha sido un éxito absoluto. Agradezco cualquier pregunta o sugerencia en contact@wbcboxing.com. El Seminario de Oficiales del Ring cierra la 99ª Convención de la AMB Miguel Marriaga regresa el 16 de julio en ESPN

