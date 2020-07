El Seminario de Oficiales del Ring cierra la 99ª Convención de la AMB Por Boxing Bob Newman Octavio Raúl Rodrígues Salazar, Gustavo Padilla, Raúl Cáiz, Jr., Luis Pabón y José Roberto Torres participaron en el seminario de oficiales de la AMB como el último evento del día para la 99a convención de la AMB en línea. La preparación de los oficiales del ring, como siempre, es extremadamente importante. Todo, desde la dieta previa a la pelea, tener corrales adicionales (para jueces), acondicionamiento mental y físico, son primordiales para llevar a cabo las responsabilidades de jueces y árbitros. Se realizaron varios ejercicios hipotéticos y situacionales que combinaban cuestiones de evaluación y arbitraje. Se discutieron resbalones versus derribos, cortes causados ​​por choques involuntarios de cabeza, etc. Raúl Cáiz, Jr. encabezó la parte de árbitros del seminario. Cáiz discutió el concepto de Speed ​​of Play o Game Speed. La intensidad a la que se disputa la competencia, especialmente teniendo en cuenta la diferencia entre los deportes aficionados y profesionales.

El deporte no solo se “juega” más rápido, sino que el atleta necesita pensar más rápido. En el boxeo, lo mismo es cierto y los oficiales del ring deben operar a la “velocidad del juego” que el boxeador está compitiendo. Los funcionarios deben adaptarse y estar alerta, para garantizar el mejor y más justo resultado para los competidores. Esto se aplica al peaje del conteo durante un derribo y a evaluar la condición del luchador después de un derribo. El tiempo lo es todo y una fracción de segundo puede privar a un luchador de lograr su sueño de convertirse en campeón mundial. Se mostraron varios ejemplos de video en los que se produjeron caídas y el recuento se evaluó de manera sistemática de manera precisa y oportuna. Pabón también señaló que a pesar de que los árbitros en cada video de muestra eran de diferentes países, su trabajo fue consistente, lo que demuestra que hicieron su trabajo y capacitación muy en serio. Resultados de la Ciudad de México Round 12 con Mauricio Sulaiman

