Resultados de la Ciudad de México La pelea de peso súper welter entre el ex retador del título mundial Carlos “Chema” Ocampo y Jorge Luis “Chino” García se canceló cuando el entrenador de García dio positivo por Covid-19 antes de la cartelera del sábado por la noche en TV Azteca Studios en Ciudad de México. En el evento principal, la campeona mundial Jackie “Princesa Azteca” Nava (36-4-4, 16 KOs) superó por unanimidad a Estrella “Chacala” Valverde (18-7-2, 3 KOs) en una pelea a 10 rounds en una pelea de peso súper gallo. Las puntuaciones fueron 99-91, 99-91, 100-90, 100-90, 100-90, 100-91, 100-91. Siete jueces anotaron el combate de forma remota. El súper pluma Mauricio “Bronco” Lara (19-2, 13 KOs) logro un TKO en el primer round sobre Alejandro “Pistón” Palmero (12-6-1, 6 KOs). El tiempo era 2:54. El invicto peso pluma Irving Turrubiates (23-0, 19 KOs) logro un TKO de cinco rounds sobre Héctor “Ratón” Colín (10-13, 8 KOs). La hora oficial fue de 1:57. Ambos boxeadores cayeron en una pelea emocionante. El súper mosca Joel “Trino” Córdova (12-4-2, 2 KOs) superó a Martín Tecuapetla (15-13-4, 10 KOs) en ocho rounds. Los puntajes fueron 77-75, 77-75, 79-74. El Seminario de Oficiales del Ring cierra la 99ª Convención de la AMB

