La AMB despoja a Besputin y aprueba defensas opcionales en varias categorias La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) hizo públicas todas las decisiones sobre campeonatos y clasificaciones después de la reunión del jueves pasado. Se aprobó la pelea de defensa opcional Brandon Figueroa vs. Damien Vázquez. Figueroa es el campeón súper gallo y se le otorgó permiso para defender el título contra Vázquez (15-1-1, 8 KOs). Por otro lado, el promotor de Ronny Rios (Golden Boy) había solicitado la pelea contra Figueroa. Luchará por el cinturón interino contra un campeón mundial superior. En la división súper ligera, el campeón de oro Ismael Barroso obtuvo la aprobación para pelear la pelea clasificatoria contra un oponente de alto rango. Además, el comité decidió tomar el título de peso welter de Alexander Besputin, quien fue suspendido por seis meses desde que dio positivo en la prueba antidopaje. El título de campeón sigue vacante y será disputado por el boxeador cubano Yordanis Ugas # 1 y el boxeador estadounidense Abel Ramos # 6. El ganador de este combate luchará contra Radzhab Butaev. El Comité de Calificación aprobó incluir a David Lemieux en la división de peso súper mediano, Rashidi Ellis en la división de peso welter y Alberto Machado en la división de peso ligero. Todas estas inclusiones fueron solicitadas por Golden Boy. Sampson Boxing solicitó incluir a Juan Montiel en la división de peso mediano y Ranfis Encarnación en la división de peso pluma. Ambos fueron aprobados. Además, Mike Plania fue ascendido a pedido del promotor Ricardo Rizzo. El jueves pasado, las solicitudes de todos los promotores se procesaron en la reunión de campeonatos y calificaciones en el segundo día de la convención. Culcay regresa contra Baraou el 28 de Agosto en Berlín Resultados de la Ciudad de México

