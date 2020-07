Culcay regresa contra Baraou el 28 de Agosto en Berlín El ex campeón mundial súper welter de la AMB Jack Culcay (28-4, 13 KOs) hará un rápido regreso contra el invicto Abass Baraou (9-0, 6 KOs) el 28 de agosto en los estudios Harvel en Berlín. Culcay superó a Howard Cospolite el 12 de junio en el primer evento principal en Alemania desde la cuarentena. El ganador de la pelea Culcay-Baraou será elevado al # 2 en el ranking mundial de la FIB. Entrevista: con el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman La AMB despoja a Besputin y aprueba defensas opcionales en varias categorias

